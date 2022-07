Tot dertig maanden cel na grote drugsvangst bij Brugs gezin

Een 26-jarige Bruggeling en zijn 24-jarige vriendin uit Lichtervelde hebben respectievelijk dertig maanden en twee jaar effectieve celstraf gekregen voor grootschalige drugshandel. Ook de broers en de ouders van de Bruggeling werden veroordeeld.

Op 18 juli vorig jaar plaatste de politie de wagen van Bruggeling G.D. (26) aan de kant wegens onaangepast rijgedrag. De Volkswagen Sharan rook naar cannabis waarop de politie ze doorzocht. In de handtas van de Albanese vriendin van G.D. vonden de speurders 127 gram cannabis waarop er een huiszoeking volgde in de woning van het gezin D. in Sint-Kruis.

Op de zolderkamer ontdekte de politie liefst 3,6 kilogram ketamine, 2,2 kilogram amfetamines, bijna anderhalve kilogram cannabis, 925 2C-B-pillen, 216 gram MDMA, 42 gram cocaïne en twaalf gram speed. Er lag ook ruim 32.000 euro cash.

G.D. bekende dat hij sinds september 2020 maandelijks twee à drie kilogram cannabis verhandelde. Naar eigen zeggen had hij ook zes kilogram ketamine verkocht. G.D. en zijn vriendin J.Z. werden in het verleden als eens betrapt met twee kilogram cannabis aan de Nederlandse grens.

Volgens de verdediging had G.D. door die zaak schulden vergaard en was hij daarom terug beginnen te dealen. Bij J.Z. hield de rechtbank rekening met de straf die ze eerder kreeg opgelegd voor de drugsvangst aan de grens. De rechtbank verklaarde ten aanzien van het koppel ook 80.000 euro verbeurd.

J.D., de 32-jarige broer van G.D., kreeg 100 uur werkstraf opgelegd omdat de drugs op zijn kamer werden gevonden en hij met bitcoins drugsgeld witwaste. Zijn ouders D.D. (54) en Z.D. (55) kregen elk drie maanden cel met uitstel omdat ze hun woning en wagen ter beschikking stelden van hun dealende zoon. De twee ontkenden met klem dat ze afwisten van zijn praktijken. (AFr)