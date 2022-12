Tot achttien maanden cel nadat douane bijna kilo speed aantreft in auto in Jabbeke

Een 42-jarige Iraniër uit Gent heeft voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor bezit van bijna een kilogram speed. De drugs lagen in de koffer van de wagen van een kompaan uit Kruisem. Die kreeg een jaar cel.

Op 27 november vorig jaar werd de Mercedes van Jan G. (41) in Jabbeke uit het verkeer gehaald door de douane. In de koffer troffen de douaniers onder de bekleding een stoffen Aldi-tas aan met daarin 966 gram speed. De Kruisemnaar wees meteen met een beschuldigende vinger naar zijn passagier Seyed M. (42). Hij verklaarde dat de Gentenaar hem gevraagd had om hem naar Oostende te voeren. Hij zou de drugs ongemerkt in zijn koffer verborgen hebben. Seyed M. waste op zijn beurt de handen in onschuld en beweerde dat hij die avond samen met Jan G. een uitstapje naar zee wou maken. Hij verklaarde dat Jan G. zijn wagen vaak uitleende en dat iemand anders de speed in de koffer moet verstopt hebben.

Zowel G. als M. zijn gekend voor drugsfeiten en verklaarden af en toe speed te gebruiken. Tijdens hun proces bleven ze naar elkaar wijzen, maar de rechter hechtte geen geloof aan hun onschuld. Jan G. zat tot 4 februari in voorhechtenis maar herviel tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating in zijn druggebruik. Hij liep in het verleden al meerdere veroordelingen op en kreeg een jaar effectieve celstraf. Seyed M. werd tijdens zijn voorhechtenis in de Gentse gevangenis betrapt met bijna 17 gram speed. Ook hij werd al veelvuldig veroordeeld, onder andere voor drugs, diefstal, slagen en heling. De rechter gaf hem achttien maanden effectief. (AFr)