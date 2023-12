Tot 45 maanden cel voor jongeren die in Brugge twintiger halfdood klopten om zijn jeansbroek te stelen: “Met joggingbroek mochten ze danscafé niet binnen”

Ze wilden feesten in een danscafé, maar met een joggingbroek mochten ze niet binnen. Dus besloten drie jonge Antwerpenaars de jeansbroek van een willekeurige passant te stelen. Het slachtoffer werd daarbij brutaal in elkaar geslagen en verkeerde twee uur in levensgevaar. De aanstoker kreeg donderdag 45 maanden effectieve celstraf. Zijn kompanen komen weg met 37 en 30 maanden effectief.

In de nacht van 29 op 30 april zetten Keane V. (20) uit Brasschaat en zijn Antwerpse vrienden Dylan B. (19) en Kenzo V. (20) de bloemetjes buiten in Brugge. De stomdronken jongelui wilden feesten in danscafé De Coulissen, maar vreesden dat Keane V. niet binnen ging mogen met zijn joggingbroek. Hierop besliste Dylan B. een geschikte broek te ‘fiksen’. In de Steenstraat gingen ze een 28-jarige man uit Zulte te lijf die samen met twee vrienden op stap was. Ze sloegen en schopten het slachtoffer bewusteloos en trokken zijn jeansbroek uit, inclusief gsm en sleutelbos.

Voor dood achtergelaten

Keane V. trok de broek van het slachtoffer aan en ging samen met zijn kompanen vrolijk verder feesten in De Coulissen. Hun slachtoffer lieten ze achter in een plas bloed, waar de politie hem even later aantrof. “Ze lieten mijn cliënt voor dood achter”, stelde zijn advocate. “Hij had een grote hoofdwonde en verkeerde twee uur lang in levensgevaar.”

De politie kon de daders op basis van camerabeelden identificeren en arresteren. Ze werden aangehouden en zaten een drietal maanden in voorhechtenis. Tijdens de pleidooien halfweg november vroeg de procureur 45 maanden effectieve celstraf voor aanstoker Dylan B. Voor Kenzo V. en Keane V. vroeg ze respectievelijk 37 en 30 maanden effectief. “De reden voor dit driest geweld was bijzonder banaal. Dit is totale normvervaging”, stelde ze.

B. gaf toe dat hij de eerste slag uitdeelde, maar ontkende de aanstoker te zijn geweest. “Die broek was zelfs niet eens voor hem bestemd”, pleitte zijn advocate. Kenzo V. kon zich naar eigen zeggen niet veel meer herinneren. “Ze pleegden de feiten uit ‘zattigheid’”, klonk het.

Meeloper

Volgens de advocate van Keane V. had het gezelschap twee flessen Jack Daniëls, twee flessen jenever en enkele shotjes gedronken. “Mijn cliënt dacht aanvankelijk dat zijn maat een grap maakte”, pleitte ze. “Hij is een meeloper, maar heeft zelf niet geslagen. Hij trok wel die jeansbroek aan.”

De beklaagden boden hun excuses aan bij het slachtoffer en vroegen tevergeefs een werkstraf. De rechtbank legde de door het OM gevraagde straffen op en kende aan het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding toe van 3.000 euro. De procureur vroeg de onmiddellijke aanhouding van Dylan B. en Kenzo V., maar de rechtbank ging daar niet op in. (AFr)