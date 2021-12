Tot 40 maanden cel voor verkoop van tientallen kilo’s cannabis in Brugge

Een 23-jarige Gentenaar heeft in de Brugse rechtbank 40 maanden effectieve celstraf gekregen voor grootschalige cannabishandel. De rechter verklaarde ook 100.000 euro verbeurd. In de zaak werden nog vijf anderen veroordeeld.

In mei 2019 kreeg de politie informatie in handen dat Bruggeling N.G. (27) al twee jaar lang op grote schaal cannabis verkocht. De drugs kwamen uit Bergen-op-Zoom en werden opgeslagen in een garagebox. Onderzoek wees uit dat N.G. in totaal vijftien à twintig kilogram cannabis had gekocht van Gentenaar D.D. (23).

Na observaties werden in de woning van Bruggeling W.V. (31) ruim 7,5 kilogram cannabis en kleinere hoeveelheden cocaïne en hasj gevonden. Voorts kon de politie ook 11.500 euro cash en heel wat luxegoederen in beslag nemen. Zo werden bij D.D. onder meer zeven paar schoenen van Louboutin aangetroffen. In totaal zes verdachten werden naar de rechter doorverwezen.

Volgens advocaat Yen Buytaert was de bewijsgaring ten aanzien van de Gentenaar onwettig omdat de speurders observaties deden zonder schriftelijke toelating van het parket. “De handel was ook veel beperkter”, pleitte Buytaert, die tevergeefs aandrong op voorwaarden.

45.000 euro verbeurd verklaard

N.G. kreeg 30 maanden voorwaardelijk en een verbeurdverklaring van 45.000 euro. Bruggeling T.V. (27) en zijn vriendin J.F. (25) kregen respectievelijk een jaar en twaalf maanden voorwaardelijk omdat ze een garagebox huurden voor de bende. T.V., die zelf ook op kleinere schaal cannabis verkocht, zag 10.000 euro verbeurd. W.V., die toeliet dat in zijn appartement drugs werden gestockeerd, kreeg strafopschorting, gekoppeld aan voorwaarden.

In de zaak stond ook nog een 27-jarige Bruggeling terecht omdat hij met ruim 30 gram cannabis betrapt werd in Waregem. Met de overige betrokkenen bleek hij uiteindelijk niets te maken te hebben. Hij kreeg zes maanden celstraf met uitstel. (AFr)