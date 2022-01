Tot 4 jaar cel en zware boetes voor cannabisplantages in Veurne en Boussu

In de zaak van de cannabisplantages in Veurne en Boussu, met telkens 700 planten, is de spilfiguur (48) dinsdagmorgen veroordeeld tot vier jaar cel. De man van Turkse afkomst moet ook 24.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 50.000 euro betalen. In totaal moesten 13 personen voor de rechtbank verschijnen.

De plantages werden in april 2021 ontmanteld door de recherche. De ene bevond zich in een loods in de Ollevierslaan in Veurne, de andere boven een café in Boussu in Henegouwen. Het ging respectievelijk om 700 en 360 planten.

Zwaarste straf voor spilfiguur

Bij de inval in Veurne was niemand aanwezig, bij de simultane razzia in Boussu werden zeven personen gearresteerd, voornamelijk plukkers van cannabis. Uiteindelijk kwamen 13 personen voor de Veurnse strafrechter.

De Turkse man (48) die als spilfiguur wordt beschouwd, kreeg de zwaarste straf: vier jaar cel, 24.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 50.000 euro.

Verbeurdverklaringen

De Bulgaarse vrouw (53) die de plukkers ronselde, werd veroordeeld tot 30 maanden celstraf, 40.000 euro boete en ziet 2.000 euro verbeurdverklaard.

De Turkse man (35) die de plantages installeerde, kreeg 40 maanden celstraf, 16.000 euro boete en ziet 8.000 euro verbeurdverklaard.

Schadevergoeding voor Fluvius

De straffen voor de anderen variëren tussen 10 maanden, 1 jaar, 15 maanden en 2 jaar cel, voor sommigen zonder en voor sommigen met extra geldboete van 8.000 of 16.000 euro. Slechts een van de beklaagden kreeg de vrijspraak.

De plukkers waren hoofdzakelijk Bulgaren, de leiders Turken. Nutsmaatschappij Fluvius krijgt 23.000 euro schadevergoeding wegens afgetapte elektriciteit. Vier beklaagden moeten dat samen betalen. (BB)