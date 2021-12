Tot 37 maanden cel voor mensensmokkel via haven van Zeebrugge

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 52-jarige Albanees bij verstek veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor mensensmokkel. Zijn twee Italiaanse kompanen kregen 30 maanden met uitstel. De beklaagden probeerden een Albanese migrant met de documenten van een van de Italianen op de ferry richting Engeland te loodsen.

Een Fiat Punto met Italiaanse nummerplaat bood zich op 3 februari 2019 aan in de haven van Zeebrugge om in te schepen op de ferry ‘Pride of York’. Volgens hun Italiaanse documenten ging het om de Italianen Simone U. (25) en Gaetano M. (36). De passagier leek echter niet bepaald op de foto op zijn identiteitskaart. Uiteindelijk bleek het in werkelijkheid dan ook om de Albanees Armir S. (26) te gaan. Zijn echte documenten werden aangetroffen in het handschoenkastje van het voertuig. S. kreeg zes maanden effectieve celstraf voor het gesjoemel met de identiteitskaart.

Vanuit Italië

Bestuurder Simone U. gaf toe dat het de bedoeling was om S. naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. De Milanees was eerst naar Brussel gereden samen met zijn streekgenoot Gaetano M., die pas maanden later werd opgepakt. De mensensmokkel was vanuit Italië georganiseerd door een Albanese bende, maar in ons land stond Mateo G. (52) in voor de praktische organisatie. De Albanese Brusselaar liet echter verstek gaan voor zijn proces.

Blanco strafblad

Voor de Italiaanse beklaagden vorderde het openbaar ministerie 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De verdediging pleitte dat ze zich niet bewust waren van de ernst van de feiten. Door financiële problemen lieten ze zich overtuigen om mee te werken. “Die mensen leiden een normaal leven, maar Italië is niet altijd even vrolijk op economisch vlak, aldus meester Nadia Lorenzetti. De advocate vroeg om rekening te houden met hun blanco strafblad en een milde bestraffing uit te spreken. “Dit is iets dat ik zeker nooit meer zal doen”, zei M. zelf.