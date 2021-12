Tot 37 maanden cel voor Blankenbergse heroïnedealers die zich door Franse koeriers lieten bevoorraden

Vijf Blankenbergenaars en een jonge vrouw uit het Noord-Franse Roubaix hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 37 maanden gekregen voor heroïnehandel. De bende liet zich met koeriers bevoorraden vanuit Frankrijk.

Het parket kwam de handel op het spoor toen het informatie in handen kreeg dat Blankenbergenaar Yoeri B. (53) heroïne verkocht in opdracht van Nathan G. (29) en zijn kompaan Alain M. (53). Verder onderzoek wees uit dat ze samenwerkten met een Franse organisatie. “Koeriers brachten de drugs van Frankrijk naar Blankenberge waar plaatselijke dealers ze verder verdeelden”, aldus de procureur.

Telefoontaps wezen uit dat Blankenbergenaars Jacky D. (36) en Mike D. (39) tot het netwerk van lokale dealers behoorden. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen in Knokke-Heist een man om het leven kwam. Het slachtoffer had immers met Nathan G. gebeld over een heroïnedeal.

Studente als leverancier

Op 24 maart konden de speurders een Citroën met Franse nummerplaat onderscheppen die op weg was naar Jacky D. Aan het stuur zat de 20-jarige Cherine G. uit Roubaix. De studente had 102 gram heroïne bij zich en de Waze-app op haar gsm wees uit dat ze ook al leveringen had gedaan in Brugge, Kortrijk, Avelgem en Anzegem. Naar eigen zeggen werd ze onder druk gezet en kreeg ze 50 euro per rit.

Yoerie B. kreeg twee jaar effectieve celstraf Cherine G. en Mike D. dezelfde celstraf, maar dan met uitstel. Voor Mike D. zijn daar wel nog probatievoorwaarden aan gekoppeld. Nathan G., Alain M. en Jacky D. kregen elk 37 maanden effectieve celstraf. De rechter verklaarde in totaal ruim 40.000 euro aan drugswinsten verbeurd. (AFr)