Tot 30 maanden cel voor koppel dat op bestelling luxegoederen stal in Brugge en Oostende

Een 26-jarige man uit La Louvière heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve celstraf gekregen voor negen diefstallen bij Fnac en Inno. Zijn vriendin kreeg 200 uur werkstraf.

Op 30 december vorig jaar werden Mehdy B. en Madison D. (31) gefilmd terwijl ze flessen parfum stalen bij Inno in Brugge. Dankzij de beelden kon het koppel nog diezelfde dag betrapt worden bij Inno in Oostende. In hun wagen trof de politie achttien parfumflessen en andere gestolen spullen aan. Er lag ook een notitieboekje met “bestellingen” voor merkkledij, spelconsoles en parfum.

Verder onderzoek linkte de twee aan een hele resem gelijkaardige winkeldiefstallen op amper twee weken tijd in Fnac- en Inno-filialen in Gent, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Mechelen en Wijnegem. Telkens verborg Madison D. de buit in een draagzak op haar buik. De gestolen goederen werden verkocht via Facebook Messenger en Vinted, veelal aan mensen die op voorhand iets besteld hadden. Zo had de broer van B. parfum besteld voor Kerstmis.

Madison D., die nog geen eerdere veroordelingen opliep, kreeg 200 uur werkstraf. Haar vriend, een doorgewinterde crimineel, kreeg dertig maanden effectieve celstraf. De rechter verklaarde voor allebei ook 500 euro verbeurd. (AFr)