Tot 30 maanden cel en 166.000 euro drugsgeld verbeurd na cannabisplantage in pizzeria in Kortrijk

Zes verdachten die betrokken waren bij een cannabisplantage in pizzeria Winoo in het Kortrijkse winkel-wandelgebied zijn door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 15 tot 30 maanden en boetes van 2.000 tot 16.000 euro. De rechter verklaarde ook 166.000 euro drugsgeld verbeurd.

Op 19 juli 2019 kon de pizzeria in de Wijngaardstraat in Kortrijk verzegeld worden. Dat gebeurde nadat op de bovenverdieping een cannabisplantage van zo’n 570 plantjes ontmanteld kon worden. Uitbater Brahim S. (51) vloog ruim 3 maanden in voorhechtenis.

Financiële problemen

De politie was de plantage op het spoor gekomen nadat aan een garagebox in een ondergrondse parkeergarage in de Langemeersstraat verdachte handelingen waren gemeld. De garagebox bleek volgestouwd met materiaal voor de installatie van een cannabisplantage en werd door S. gehuurd. Wat volgde was een huiszoeking die de plantage boven de pizzeria blootlegde. S. gaf toe dat er al twee keer was geoogst en dat hij zo’n 5.000 euro per oogst kreeg. Met de plantage zelf liet hij zich naar eigen zeggen niet in. Hij liet zich verleiden om mee te werken om uit de financiële problemen te geraken. Hij kreeg 24 maanden cel, waarvan de helft effectief, en een boete van 4.000 euro.

Afgetapte elektriciteit

Volgens de openbare aanklager hielden Adrian M. (46) en Fransman Halid Ben M. (41) zich met de plantage zelf bezig. Twee andere Fransen zaten mee op het beklaagdenbankje omdat ze de plantage hielpen installeren. Ook de ex-vriendin van S. stond terecht. Zij stond ondanks de breuk met S. nog altijd op het adres in de Wijngaardstraat gedomicilieerd en vergezelde hem ook bij het afsluiten van het huurcontract van de garagebox. Halid Ben M. kreeg met een effectieve celstraf van 30 maanden en een boete van 16.000 euro de zwaarste straf. Hij kende hij Brahim S. omdat ze nog samen in de cel zaten in Rijsel én omdat hij af en toe als klant naar de pizzeria ging. In Frankrijk loopt nog een drugsonderzoek tegen hem.

Aan netwerkbeheerder Gaselwest moet het zestal in totaal ruim 63.000 euro betalen als vergoeding voor de illegaal afgetapte elektriciteit. (LSi)