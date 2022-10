Tot 24 maanden effectieve celstraf voor Noord-Franse fietsendieven in Kortrijk

Vier Noord-Franse fietsendieven zijn in Kortrijk veroordeeld tot effectieve celstraffen van 22 tot 24 maanden voor een reeks van ruim 20 fietsdiefstallen. De tweewielers verdwenen meestal in de buurt van het Kortrijkse station en het Nelson Mandelaplein.

De jongemannen staken van eind maart tot begin april regelmatig de grens over om fietsen te stelen. Op 2 april werden ze gevat en vlogen ze in de cel. Dat gebeurde na een telefoontje van een alerte burger naar de politie. Hij had gezien dat het viertal verdacht veel interesse had in de fietsen en in het Frans onder elkaar zegden dat ze later zouden terugkeren omdat er toen te veel volk was. Dankzij een goede persoonsbeschrijving konden de vier opgepakt en aangehouden worden. Ze verblijven vandaag nog altijd in de cel. “Een van hen reed met een step met een doorgeknipt slot, een andere probeerde nog een kniptang te verstoppen”, aldus de openbare aanklager. “De fietsen verkochten ze door in Frankrijk. Op hun gsm’s stonden foto’s van de gestolen fietsen.”

Alle beklaagden wezen naar Rayan B.G. (22) uit Rijsel als hoofdverantwoordelijke. Hij had de kniptang bij en verleidde de anderen om mee te gaan. “Ze zitten allemaal in de cel door mijn schuld en dat spijt me”, zei de man zelf. Aan de slachtoffers moeten ze ruim 6.000 euro schadevergoeding betalen. (LSi)