Tot 24 maanden cel voor cannabisplantage in Waregem

Twee broers uit Anzegem en Nederland zijn samen met drie anderen door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar tot 24 maanden voor een cannabisplantage met zo’n 800 plantjes in Waregem. Eén van de beklaagden was destijds de dame die in opdracht van haar immokantoor voor de Anzegemnaar op zoek ging naar een geschikt pand. “Ik kreeg wel argwaan, maar was vooraf niet op de hoogte”, aldus de vrouw die door de zaak haar job verloor. Zij kreeg een werkstraf van 150 uren en een boete van 8.000 euro.

Een stroompanne in de Oscar Verschuerestraat in Waregem leidde op 16 oktober 2019 tot de ontdekking van de plantage. De oorzaak situeerde zich immers in een pand waarvan de ramen dichtgeplakt of –getimmerd waren en niemand aanwezig was.

Met hulp van de politie drongen technici van netwerkbeheerder Fluvius dan maar binnen. Ze stootten er op een cannabisplantage van zo’n 800 plantjes. Wat volgde was een gerechtelijk onderzoek waarbij Kevin V. (39) uit Roeselare en Kenny L. (37) uit Anzegem als huurders naar voor kwamen. Beiden kenden elkaar omdat ze nog een tijdje samen in de cel in Gent verbleven. Kenny L. liep al een veroordeling voor een cannabisplantage op.

Door verder onderzoek kwam ook Kenny’s broer Kris (44) uit Nederland en een tweede Nederlander in het vizier van de speurders. Kris ontkende enige betrokkenheid, Oliver I. (35) bekende dat hij één dag hielp bij de inrichting. Hij moest uit Nederland uitgeleverd worden en verbleef al 8 maanden in voorhechtenis in een Belgische cel. Kenny L. bekende dat hij omwille van financiële problemen had toegegeven om wat advies te geven over de aanpak en voor wat contacten te zorgen. “Met het opzetten van de plantage zelf was ik niet meer betrokken”, aldus de man die ondertussen naar Oudenaarde verhuisde. Ik was lang slecht bezig, verbleef al 10 jaar in de cel, maar nu doe ik mijn best om op het rechte pad te blijven.”

Opmerkelijk: ook de 37-jarige vrouw uit Ronse die voor een Waregems immokantoor Kenny L. aan het pand in de Oscar Verschuerestraat hielp, werd veroordeeld. (LSi)