Tot 18 maanden cel voor broers voor cocaïnehandel in Menen

Twee broers van 29 en 27 jaar uit Menen zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar tot 18 maanden en boetes van 1.200 tot 2.000 euro voor de verkoop van cocaïne. Ze moeten ook ruim 20.000 euro drugsgeld ophoesten. Als ze zich aan enkele voorwaarden houden, moeten ze nadat ze al een tijdje in voorhechtenis zaten niet meer naar de cel terugkeren.

Het onderzoek startte nadat de politie had opgevangen dat Y.A. (29) er een handel in cocaïne op nahield. Het afluisteren van zijn gsm bevestigde dat. Daaruit bleek dat ook broer K.A. betrokken was. Op 24 maart 2020 kwam de politie uiteindelijk tussen op een moment dat ze drugs gingen leveren. De broers hadden cash geld, cocaïne, xtc-pillen en hasj bij.

Tijdens een huiszoeking bij de jongste broer vond de politie nog eens 23 gram cannabis. Beide broers ontkenden eerst drugs te verkopen maar gingen na het horen van de telefoontaps toch door de knieën. Volgens de advocaat van de jongste broer was het vooral het handeltje van Y. “K. heeft slechts twee tot drie keer geleverd”, pleitte Thomas Vandemeulebroucke. “En dat op vraag van zijn broer.” Advocate Sarah Leysen nuanceerde dat. “Y. was niet diegene die de lakens uitdeelde”, klonk het.

De rechter gaf Y. 18 maanden cel, K. 1 jaar. Telkens sprak ze enkel de periode die ze al achter de tralies in voorhechtenis doorbrachten als effectieve straf uit. Y. zag met 20.000 euro wel de zwaarste verbeurdverklaring uitspreken.

