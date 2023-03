Tot 18 maanden cel voor acteur en 2 kompanen wegens afpersing

Een 29-jarige man die onder meer in films en series als ‘Patser’ en ‘Grond’ een bijrolletje vervulde, heeft voor de Kortrijkse strafrechter een celstraf van 16 maanden gekregen voor bedreiging en afpersing van 30.000 euro in het criminele milieu. Zijn twee kompanen kregen elk 18 maanden celstraf.

Op 17 januari 2021 reed het trio met het slachtoffer rond. Ze hielden hem onder schot, bedreigden en sloegen hem. Doel: 30.000 euro aftroggelen. Maar volgens de drie beklaagden zat het slachtoffer zelf tot over zijn oren in het criminele milieu en had hij zelf geprobeerd om 30.000 euro afhandig te maken. In Kortrijk kon het slachtoffer uiteindelijk de politie verwittigen en konden de daders ingerekend worden.

Misdaadserie

Acteur M.D. ging naar eigen zeggen gewoon in op een aanbod om ergens geld op te halen maar wist niet wat er op de achtergrond speelde. Misschien voldoende voor een volgende rol in een misdaadserie, maar voor de rechter volstond die uitleg niet om hem vrijuit te laten gaan. (LSi)