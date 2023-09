Tot 18 maanden cel gevorderd voor rellen op strand van Blankenberge

Het onderzoek naar de zware rellen op het Blankenbergse strand tijdens de zomer van 2020 werd partijdig gevoerd. Dat stellen de advocaten van vijf Brusselse jongeren die zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid. Het openbaar ministerie wuifde die kritiek weg en vroeg tot achttien maanden effectief.

“De agenten die het onderzoek voerden zijn betrokken partij”, klonk het. “Dit is een rechtsstaat onwaardig.” Het openbaar ministerie wuifde die kritiek weg en vroeg achttien maanden effectief voor kopstuk Darlinshy B. De vieren anderen riskeren een jaar cel.

Twintigtal jongeren gearresteerd

Huilende kinderen, vluchtende mensen en rondvliegende parasols: de beelden van de rellen van 8 augustus 2020 op het Blankenbergse strand staan op het netvlies gebrand én gingen de wereld rond.

Ter hoogte van de Weststraattrap keerde een groep jongeren zich tegen de redders en de massaal opgetrommelde politiemensen. Ze gooiden daarbij met alles wat ze te pakken konden krijgen, waaronder ook glazen flessen.

Tijdens de broeierige veldslag werd een twintigtal jongeren gearresteerd, van wie er drie werden aangehouden. Na verder onderzoek werden uiteindelijk vijf meerderjarige verdachten doorverwezen naar de strafrechtbank.

Imagoschade

De politiezone Blankenberge, de stad Blankenberge, een hoofdredder en veertien agenten stelden zich maandag burgerlijke partij in de zaak. “De imagoschade voor een gezinsbadplaats als Blankenberge was enorm”, stelde advocaat Patrick Arnou.

“Ook voor het politiekorps valt de morele impact niet te onderschatten. Die mensen verwachtten zich niet aan een veldslag waarbij flessen en paraplu’s in het rondvliegen. Zware letsels waren er niet, maar de punt van een parasol had veel zwaardere gevolgen kunnen hebben.”

De politiezone en de stad eisen elk 5.000 euro materiële en 2.500 euro morele schadevergoeding. De redder en de agenten vroegen tot 1.500 euro.

Opzettelijke slagen en verwondingen

De vijf beklaagden worden beticht van opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid. Hoewel ze allen nog een blanco strafblad hebben, zijn ze wel bekend bij de politie.

“Dit zijn niet Jantje en Pietje van de bakker”, sneerde procureur Frank Demeester, die Darlinshy B. (21) uit Jette en Alseny D. (21) uit Elsene als aanstokers aanwees. Alseny D. werd als eerste in de boeien geslagen na verbale agressie en zou daarbij wild om zich heen hebben geschopt.

Met een whisky in de hand

Darlinshy B. kwam hem met een whisky in de hand te hulp. “Hij jutte ook de anderen op en zette de aanval in met een parasol”, aldus Demeester. Alseny D. liep nog geboeid weg uit de combi, maar kon meteen weer ingerekend worden.

Demeester vroeg achttien maanden effectieve celstraf voor Darlinshy B. en een jaar effectief voor de vier anderen, onder wie ook Theofilo P. (22) uit Chapelle-lez-Herlaimont, Liberiaan Moise B. (23) uit Jette en Mame N. (21) uit Brussel.

Hij hekelde de houding van de jongelui. “In plaats van hier het hoofd te buigen en hun fouten toe te geven kiezen deze grootstedelijke jongens ervoor om de personen die het onderzoek voerden in twijfel te trekken.”

© BELGA/MAARTEN WEYNANTS

Volgens de advocaten van de verdediging werd het onderzoek door de politiezone Blankenberge/Zuienkerke partijdig gevoerd. Ze vragen dan ook om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. “Het is onbegrijpelijk dat zij zelf het onderzoek mocht voeren”, pleitte Yen Buytaert, de advocaat van Alseny D.

“Moeten wij geloven dat zij hun eigen emoties aan de kant konden schuiven? Hier is geen eerlijk proces mogelijk.” Ook de advocaat van Mame N. was niet te spreken over die gang van zaken. “De agenten die het onderzoek voerden zijn betrokken partij. Dit is een rechtstaat onwaardig.”

Advocaat Patrick Arnou wuifde die kritiek weg. “Het is niet omdat je als politieagent zelf gewond geraakt en daar een proces-verbaal over opmaakt dat dit zomaar naar de prullenbak moet worden verwezen. En het is niet omdat je een onderzoek voert naar feiten waarbij een collega betrokken was, dat je automatisch partijdig bent.” Procureur Demeester sloot zich daar volmondig bij aan.

Coronalockdown

Aanvankelijk werden de vijf beklaagden gesitueerd binnen het milieu van Brusselse jongerenbendes, maar volgens de verdediging is daar niets van aan. “Ik ben momenteel werkloos maar het is mijn droom om bij de brandweer te gaan”, stelde Darlinshy B.

Zijn raadsman verwees naar de coronalockdown. “Deze jongeren moesten die doorbrengen in een klein sociaal appartement. Ze kwamen die snikhete dag dan ook naar de kust om verkoeling te zoeken en te genieten van het strand. Maar het liep allemaal zwaar uit de hand.”

Voetbalcarrière

Hoewel hij momenteel wel in voorhechtenis zit voor andere feiten, zou Alseny D. een voetbalcarrière ambiëren. “Hij is een voorbeeld voor de jongeren uit zijn buurt”, pleitte meester Yen Buytaert.

Moise B. volgt een opleiding automechanica en ontkent dat hij een voortrekkersrol had. “Wij begrijpen totaal niet waarom deze zaak zoveel aandacht kreeg in de media”, stelde meester Annelien Welvaert.

Bipolaire stoornis

Mame N. is aan de slag als elektricien en ontkent met klem dat hij bij de rellen aanwezig was. Theofilo P. werd recent geïnterneerd ten gevolge van een bipolaire stoornis. “Hij is zeer beïnvloedbaar”, pleitte zijn raadsman.

De rechtbank doet uitspraak op 23 oktober. (Afr)