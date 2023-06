Torhoutenaar krijgt fikse boete omdat hij in beschonken toestand over treinspoor liep met breekmes in zijn kous

Een 38-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank 1.600 euro geldboete gekregen voor verboden wapendracht.

Op 5 augustus vorig jaar zwalpte Andy D. in beschonken toestand over de spoorwegbedding in Torhout. De politie snelde ter plaatse en stelde vast dat D. zodanig dronken was dat hij niet doorhad dat hij over de sporen liep. Bij een fouille werd in zijn linkerkous een breekmes aangetroffen. Naar eigen zeggen had hij dit bij voor zijn eigen veiligheid. “Met al die vreemden en zotten die tegenwoordig rondlopen”, verklaarde hij.

Het parket bood D. voor het wapen een minnelijke schikking van 150 euro aan, maar omdat hij die niet betaalde werd hij voor de rechtbank gedaagd. Daar kwam hij begin mei niet opdagen.

Geen onbekende

De Torhoutenaar is geen onbekende bij het gerecht. Halfweg april kreeg hij bij verstek een jaar effectieve celstraf voor brandstichting op een werf in Oostende. In zwaar beschonken toestand draaide hij toen ook negen gasflessen open. (AFr)