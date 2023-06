Torhoutenaar krijgt 200 uur werkstraf voor reeks inbraken in kantines en jeugdlokalen in de regio

Een 24-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank 200 uur werkstraf gekregen voor elf inbraken in kantines en jeugdlokalen. A.M. had naar eigen zeggen geld nodig.

In de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar ging het alarm af in het sport- en cultuurcentrum De Valkaart in Oostkamp.

Inbrekersmateriaal

De uitbater van de cafetaria verwittigde de politie en die kon op de parking een BMW 116 klemrijden. Aan het stuur dat de 24-jarige A.M. uit Torhout. Hij had een handschoen aan en probeerde nog snel twee schroevendraaiers te verbergen.

Naast inbrekersmateriaal lag in de wagen ook nog een beschadigde lade van de kassa en een potje met muntstukken. Bij de inbraak bleek in totaal 1.000 euro gestolen.

Twee minderjarigen

In de wagen van A.M. zaten ook nog twee minderjarigen. Die werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Verder lagen in het voertuig ook nog zeven biljetten van tien euro.

Die bleken gestolen in het Oostkampse speeldorp Diep in de Zee. A.M. werd opgepakt en bekende nog een hele reeks inbraken. Die pleegde hij naar eigen zeggen uit financiële noodzaak.

Kantines en jeugdlokalen

Tussen 8 mei en 1 juni vorig jaar sloeg A.M. in totaal elf keer toe in Oostkamp, Beernem, Zedelgem en Torhout. Hij viseerde vooral kantines en jeugdlokalen.

In Beernem alleen al sloeg hij toe bij Chiro Razzmakker, tennisclub Smash, sporthal Drogenbrood, fitnessclub Fitneasy en voetbalclub VVC Beernem. In Torhout ging hij met vijf bakken frisdrank aan de haal bij tennisclub KTG Houtland.

Ook Chiro Razzmakker kreeg ongewenst bezoek van A.M. © Facebook

In de meeste gevallen maakte A.M. geld, chips en drank buit. Maar bij KSV Loppem ging hij aan de haal met twee laptops en een televisietoestel.

A.M. stal voorts ook zes flessen cava in Koekelare en pleegde ook nog een mislukte inbraak bij speelpleinwerking De Warande in Torhout.

Vast werk en begeleiding

De twintiger kwam na anderhalve maand voorhechtenis vrij onder voorwaarden. Hij kreeg toen onder meer het verbod om ’s nachts tussen 1 en 6 uur zijn woning te verlaten.

Advocaat Stijn Leliaert drong met succes aan op een werkstraf. “Hij heeft nu vast werk en laat zich begeleiden door het OCMW”, klonk het.

Als A.M. zijn werkstraf niet correct uitvoert kan die worden omgezet in twee jaar cel. Dat is de straf die het openbaar ministerie gevraagd had. (AFr)