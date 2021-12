Torhoutenaar die winkeluitbaters 50.000 euro leende riskeert celstraf voor afpersing

Een 44-jarige Torhoutenaar riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor afpersing. De man leende 50.000 euro uit aan de uitbaters van een superette, maar toen die hem terugbetaalden in emmers vol muntstukken stuurde hij een handlanger op hen af.

In mei 2017 kampten de uitbaters van de – intussen failliete – buurtwinkel De Vroegmarkt in Torhout met een cashflowprobleem. Via hun boekhouder kwamen de vader en zoon in contact met Torhoutenaar Tim V. (44) die hen een lening van 50.000 euro gaf. Omdat de terugbetaling niet naar wens verliep, dreigde V. ermee de Russische maffia op hen af te sturen. “In een rechtstaat stuur je in zo’n situatie brieven of stap je naar de rechtbank”, stelde de procureur. “Maar hier vond men het nodig te dreigen.”

Op 7 maart 2019 stuurde V. effectief een handlanger naar de superette. Vojkan M. (45), een Belg die tegenwoordig in Oostenrijk vertoeft, begon er bij wijze van terugbetaling goederen uit de rekken te halen. Een week later achtervolgde Tim V. de slachtoffers in zijn wagen. Toen ze stopten, begon hij op hun wagen te slaan. V., die uiteindelijk geen banden bleek te hebben met de Russische maffia, riskeert achttien maanden effectieve celstraf.

Emmers vol muntstukjes

Volgens de verdediging voelde V. zich getergd door de houding van de winkeluitbaters. “Tot drie keer toe kwamen ze een deel van hun schuld aflossen met mayonaise-emmers vol muntstukjes”, pleitte advocaat Joris Van Maele. “De laatste keer ging het zelfs om vier emmers met muntjes van 1, 2 en 5 eurocent. Dat deden ze trouwens ook bij andere schuldeisers.” Volgens Van Maele was er geen sprake van afpersing. “Mijn cliënt had immers recht op dat geld. Het ging hooguit om bedreiging. Hiervoor wil mijn cliënt een werkstraf uitvoeren.”

Voor Vojkan M., die zijn kat stuurde naar het proces, vroeg de procureur twaalf maanden celstraf met uitstel. De slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de zaak en eisen een schadevergoeding. Naar eigen zeggen bleef V. geld eisen toen de lening al terugbetaald was. V. ontkende dit met klem en stelde dat hij maar 25.000 euro terug kreeg. De uitspraak volgt op 7 januari. (AFr))