Torhoutenaar die willekeurige voorbijgangers bedreigde met luchtdrukpistool riskeert twaalf maanden cel

Een 37-jarige Torhoutenaar riskeert voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf voor bedreigingen en verboden wapendracht.

Op 10 juli vorig jaar nam M.V. een luchtdrukpistool mee op café in Torhout. Volgens de procureur gaf hij te kennen dat hij het wapen wou gebruiken om de nieuwe partner van zijn ex-vriendin aan te pakken. Onderweg naar huis richtte hij het wapen ook nog op enkele willekeurige passanten.

Een getuige belde de politie en die kon V. in zijn woning arresteren. De dertiger lag dronken in zijn zetel. M.V. was niet aan zijn proefstuk toe. De man kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 28 februari. (AFr)