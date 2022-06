Torhoutenaar die supermarkt buitenglipte met twee volle winkelkarren krijgt 46 uur werkstraf

Een 40-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank 46 uur werkstraf gekregen voor winkeldiefstallen. Het openbaar ministerie had vier maanden cel gevraagd.

Op 30 juni vorig jaar glipte W.D. bij supermarkt Spegelaere in Ichtegem ongemerkt naar buiten met twee volle winkelkarren. Op de parking stond zijn toenmalige vriendin hem op te wachten in de wagen. De Torhoutenaar was klaarblijkelijk euforisch dat hij in zijn opzet geslaagd was want op de beelden van de bewakingscamera was te zien hoe hij bij de auto een vreugdedansje deed. De goederen in de winkelkarren hadden een totale waarde van 429 euro.

Onderzoek wees uit dat W.D. ook op 11 juni 2021 al had toegeslagen in dezelfde supermarkt. Ook toen verliet hij de zaak met een winkelkar vol goederen zonder de kassa te passeren. De buit had dan wel een waarde van “slechts” 45 euro. W.D. kampte naar eigen zeggen met financiële problemen. Hij drukte tijdens zijn proces zijn spijt uit.

De ex-vriendin van W.D. kreeg eveneens 46 uur werkstraf opgelegd. Voor haar had het openbaar ministerie twee maanden cel gevraagd. De vrouw ontkende dat ze op de hoogte was van de plannen van W.D. (AFr)