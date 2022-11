Torhoutenaar die camera verborg in badkamer buurvrouw krijgt tien maanden celstraf met uitstel voor voyeurisme

Een 52-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor voyeurisme en belaging ten aanzien van zijn buurvrouw. “Deze uitspraak heeft een belangrijke symbolische waarde voor mijn cliënt.”

Het 29-jarige slachtoffer had destijds een goede band met haar overbuurman K.M. De vijftiger paste af en toe op haar kinderen en voerde ook klusjes uit in haar woning. De jonge vrouw vertrouwde hem volledig en gaf hem zelfs de sleutel van haar woning. Daarvan maakte de vijftiger misbruik om een camera te verbergen tussen een hoop kledij op een kast in de badkamer. De lens stond gericht op het bad en de douche van zijn buurvrouw.

Batterij leeg

Op 5 mei 2021 ontdekte het slachtoffer de camera en stapte ze naar de politie. Die had weinig moeite om de dader te vinden aangezien op de geheugenkaart beelden stonden van K.M. die de camera installeerde. Van de vrouw zelf werden geen beelden gemaakt, aangezien de batterij van de camera het liet afweten. Ook na de ontdekking bleef K.M. zijn buurvrouw lastigvallen door brieven te sturen, waarin hij tevergeefs smeekte om haar klacht te laten vallen.

“Ze was alleenstaand en hij wou haar enkel helpen”

Tijdens zijn verhoor drukte K.M. zijn spijt uit. Volgens zijn advocaat had de man altijd de beste bedoelingen met zijn buurvrouw. “Ze was alleenstaand en hij wou haar enkel helpen”, pleitte meester Thomas Bailleul. Uit berichtjes bleek dat K.M. gevoelens had voor zijn buurvrouw, die evenwel niet op zijn avances inging. Nu hebben de twee geen contact meer. “Dat deed hem pijn, want hij had ook een goede band met haar kinderen”, aldus nog meester Bailleul, die tevergeefs aandrong op opschorting van straf, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

Symbolische waarde

De rechter gaf M. tien maanden celstraf met uitstel en ontnam hem ook voor vijf jaar zijn burgerrechten. Aan het slachtoffer kende hij 1.650 euro schadevergoeding toe. Haar advocaat Klaas Van Dorpe reageert tevreden. “Deze uitspraak heeft dan ook een belangrijke symbolische waarde voor mijn cliënte”, stelt hij. “De rechtbank heeft een duidelijk signaal uitgestuurd en ze hoopt dat ze in de toekomst volledig met rust wordt gelaten. Mijn cliënte kreeg door de feiten te maken met geroddel en verwijten en is tot op vandaag in behandeling bij een psycholoog.” (AFr)