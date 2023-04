Torhoutenaar (23) krijgt jaar cel met uitstel voor seks met veertienjarig meisje, dat hij ook sloeg

Een 23-jarige man uit Torhout heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor aanranding van een veertienjarig meisje.

In het najaar van 2020 stemde het toen veertienjarige slachtoffer ermee in om seks te hebben met C.L. Later vertelde het meisje aan een vriendin dat de Torhoutenaar haar verkracht had. Toen die dat op 28 februari 2021 vernam greep hij het meisje in Oostende bij de keel en gaf hij haar enkele klappen in het gezicht.

Tijdens zijn verhoor verklaarde C.L. dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Maar omdat een veertienjarige niet kan instemmen met seks werd hij gedagvaard voor aanranding. Op zijn proces minimaliseerde hij de feiten. Hij stelde zelfs dat het meisje de slagen had verdiend. Naar eigen zeggen wist hij niet dat je geen seks mag hebben met een veertienjarige.

Aan het slachtoffer kende de rechtbank 1.500 euro schadevergoeding toe. L. liep eerder al zes veroordelingen op, onder meer voor drugs en diefstal. (AFr)