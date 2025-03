‘Toertje om sigaretten’ eindigt in cel voor Franse drugskoeriers: “Jullie worden als kanonnenvlees ingezet”

Ze dacht dat ze met haar vriendin een toertje zou doen om sigaretten te halen, maar een 22-jarige Française uit Tourcoing belandde op 6 juni 2024 in de cel. In Menen kon ze samen met haar Franse vriendin uit Moeskroen met 90 gram heroïne en 6 gram cocaïne geklist worden. “Beseffen jullie dat jullie als kanonnenvlees worden ingezet?”, vroeg de rechter zich af.

Die dag bracht Dalila M. (22) uit het Franse Leers een bezoek aan Maeva F. (22) in Tourcoing. Ze vroeg of ze er haar gsm mocht opladen en stelde daarna voor om een ritje over de grens te maken. “Om sigaretten te kopen”, was Maeva F. overtuigd. “Maar toen mijn vriendin vroeg een foto te maken van adressen op haar gsm en vroeg de app Signal te installeren, kreeg ik argwaan. Maar we waren te ver van huis om dan nog uit te stappen.”

Ze kreeg te horen dat Dalila M. in opdracht drugs aan het rondvoeren was. “Dat wou ze helemaal niet”, aldus advocaat Olivier Mostrey. “Maar ze kwamen tot een compromis om nog een levering te doen en dan naar huis terug te keren. Maar die kans kregen ze niet meer.” Beide meisjes vlogen een tijdlang in de cel. Op hun proces in Kortrijk vroeg de openbare aanklager celstraffen van tien tot vijftien maanden. Beiden vroegen er zonder straf of een voorwaardelijke straf vanaf te kunnen komen. “Ze had niet de bedoeling zich in te laten met drugsverkoop. Ze verdiende er ook niets aan”, aldus nog Olivier Mostrey. “Ik dacht op die manier uit de problemen te geraken nadat mijn echtgenoot me alleen had achtergelaten”, aldus Dalila M. “Door die partner verzeilde ze in het criminele milieu”, aldus Anthony Demol, de advocaat van Dalila M. “Maar met dat milieu heeft ze volledig gebroken. Ze verblijft nu bij haar ouders in Moeskroen. “Ik heb veel spijt en zal niet meer herbeginnen”, besloot M.

Vonnis

Beiden moeten niet meer naar de cel terugkeren, want de rechter sprak enkel de periode die ze al in de gevangenis zaten, als effectieve straf uit. De rest van de respectievelijk 7 en 15 maanden celstraf blijft voorwaardelijk. Ze moeten elk wel nog een boete van 4.000 euro betalen. (LSi)