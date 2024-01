“Toen ze hem afwees, begon de nachtmerrie”: Zware celstraf voor Oostendse stalker die grafplaatje van overleden vader aan voordeur slachtoffer legde

Een 43-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen voor stalking van drie vrouwen, onder wie een politieagent. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.

In 2017 raakte K.J. geobsedeerd door een vrouw die hem had aangesproken op de lege bierblikjes die hij liet rondslingeren aan een bankje vlakbij de woning van haar moeder. “Toen ze hem afwees, begon de nachtmerrie”, pleitte de advocate van de vrouw. K.J. achtervolgde haar constant en spuwde haar in oktober 2021 zelfs in het gezicht. “Ik zal haar nooit met rust laten”, dreigde hij tegen de moeder van het slachtoffer.

In februari 2018 begon K.J. ook nog een andere vrouw te stalken met wie hij in 2005 een kortstondige relatie had gehad. “Wanneer ga je zelfmoord plegen?”, klonk het in een bericht. Hij smeerde een boterkoek uit op de voordeur van de woning van de vrouw in Vlissegem en liet er zelfs het naambordje van de grafzerk van haar overleden vader achter op de stoep.

Dolk op zak bij arrestatie

De advocaten van de beide vrouwen drongen aan op een contactverbod. De procureur wees nog op een derde slachtoffer. Een politieagente voelde zich vijf maanden lang gevolgd door K.J., die uiteindelijk op 1 februari 2022 werd opgepakt. De man had toen een dolk op zak. “Om speren en bogen te maken”, beweerde hij.

Volgens de procureur kampt K.J. duidelijk met psychiatrische problemen. “Wellicht is hier een internering aan de orde, maar de beklaagde kon niet onderzocht worden door een psychiater”, aldus de procureur, die dan maar 37 maanden cel vroeg. Omdat K.J. net kwam opdagen voor zijn proces, beval de rechter zijn onmiddellijke aanhouding. (AFr)