Tiener krijgt een jaar effectieve celstraf voor inbraak in Oostendse bakkerij

Een negentienjarige Marokkaan heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor een inbraak in een bakkerij. Voor illegaal verblijf in het land kreeg hij er nog drie maanden cel bovenop.

In de nacht van 15 op 16 mei trokken twee jongelui het metalen rolluik van een Oostendse bakkerij omhoog. Ze forceerden de kassa en gingen er met de geldlade van door. Terug op straat haalden ze er het geld uit en gooiden de lade in een vuilnisbak.

Botscan

Een overbuur filmde de feiten en in combinatie met de beelden van de bewakingscamera’s van de stad konden de inbrekers snel worden geklist. Ze beweerden allebei minderjarig te zijn, maar een botscan wees uit dat Osama C. loog over zijn leeftijd.

De jongeman werd via snelrecht gedagvaard maar stuurde op 15 juni zijn kat naar de zitting. (AFr)