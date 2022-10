Tiener die in Knokke willekeurige voorbijganger afranselde terwijl maat staat te filmen hoeft niet naar de cel

Een negentienjarige Antwerpenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank zeven maanden celstraf met uitstel gekregen voor slagen aan een zestienjarige jongen in Knokke-Heist. Zijn maat, die het incident filmde, kreeg 60 uur werkstraf.

Op 11 augustus vorig jaar kruisten L.D. (19) uit Antwerpen en Y.B. (19) uit Schoten omstreeks 1.45 uur in Knokke-Heist het pad van een zestienjarige jongen. Camerabeelden wezen uit dat L.D. zonder aanwijsbare reden de jongen een tiental vuistslagen en uiteindelijk ook nog een kniestoot in het gezicht gaf. “En dat terwijl mijn cliënt geen agressief gedrag stelde. Dit was puur zinloos geweld”, stelde de advocaat van het slachtoffer.

Wederzijdse scheldpartij

L.D. gaf toe dat hij over de schreef ging en drong aan op een werkstraf. Hij beweerde dat hij zijn maat om hulp had horen roepen en daarom tussenbeide kwam. “Er volgde een wederzijdse scheldpartij waarna de situatie uit de hand liep”, stelde hij. De rechter veroordeelde hem donderdag tot zeven maanden celstraf met uitstel.

Y.B., die zelf geen slagen uitdeelde maar het incident wel filmde met zijn gsm, werd mee gedagvaard wegen schuldig verzuim. Maar de rechtbank achtte hem net als zijn kompaan schuldig aan de slagen en gaf hem 60 uur werkstraf. De twee moeten ook een schadevergoeding betalen van om en bij de 2.000 euro. (AFr)