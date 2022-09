Tiener bedreigt begeleiders in Wingense jeugdinstelling met gebroken cd en riskeert vier maanden cel

Een negentienjarige man uit Halle riskeert voor de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf voor bedreigingen en verboden wapendracht in de jeugdinstelling De Zande in Wingene.

Op 7 december 2021 raakte Anthony V. in De Zande over zijn toeren na een negatief telefoongesprek met zijn vriendin. Nadat hij gekalmeerd was, mocht hij terugkeren naar zijn leefgroep, maar op dat moment zette de tiener het op een lopen en probeerde hij te ontsnappen. De campusverantwoordelijke en enkele opvoeders probeerden hem tegen te houden waarop V. hen bedreigde met een scherp voorwerp, dat een gebroken cd bleek te zijn. Hij haalde uit, maar kon vervolgens overmeesterd worden.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd komt V. volgens de procureur niet meer in aanmerking voor een straf met uitstel. De jongeman werd al eens veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel, voor een resem gewelddadige diefstallen die hij pleegde tijdens zijn minderjarigheid. Hij werd toen uit handen gegeven door de jeugdrechter.

De verdediging wees op de moeilijke jeugd van V., die op veertienjarige leeftijd zijn vader verloor. In de jeugdinstelling van Everberg vond hij naar eigen zeggen de nodige rust, maar toen het toch misliep werd hij tijdelijk overgeplaatst naar De Zande. “Op het moment van de feiten was hij bijzonder gestresseerd door de nakende uithandengeving”, pleitte zijn advocate. “Hopelijk kan zijn eerdere veroordeling volstaan als bestraffing.” De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober. (AFr)