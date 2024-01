Tien veroordelingen voor racisme op onze velden: alternatieve straffen voor amateurvoetballers

De speciale disciplinaire kamer van de Belgische voetbalbond heeft in 2023 tien West-Vlaamse clubs of spelers veroordeeld voor racisme of discriminatie. In drie gevallen werd een vrijspraak verleend, maar meestal werden er alternatieve straffen opgelegd.

“Ik moet morgen gaan werken en gij niet zeker? Hé, zwarte! Ga naar uw land!” Die racistische boodschap kreeg een speler van Hulste Sportief te horen tijdens de wedstrijd in het stadion van Koninklijke Zonnekloppers Dentergem op 1 april vorig jaar. De scheidsrechter was te geconcentreerd op het spel om meteen te kunnen uitmaken welke supporter dit geroepen had, maar dat het uit de hoek van de Dentergemse supporters kwam, was duidelijk. Dankzij de hulp van de club kon de man, die ook aangesloten was bij de ploeg, toch geïdentificeerd worden.

96 klachten in 2023

De scheidsrechter maakte een verslag op, dat belandde bij de Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme (NKDR). Die bijzondere kamer van de Koninklijke Belgische Voetbalbond behandelt sinds 2021 alle klachten over racisme en discriminatie die aangemeld worden. Zo waren er 96 voor heel Vlaanderen in 2023, dertien daarvan gingen over West-Vlaamse clubs of spelers. In drie van die West-Vlaamse gevallen sprak de NKDR een vrijspraak uit, meestal omdat er te weinig bewijs was. In tien dossiers volgde wel een veroordeling.

Dossinkazerne

In bovenstaand geval kreeg de supporter van Dentergem een schorsing opgelegd van zes maanden, waarvan de helft met uitstel. Binnen die termijn mag hij zich dus niet aansluiten bij de club. Matchen volgen kan in principe wel nog, maar dan als gewone supporter. De club zelf kreeg ook een maatregel opgelegd. De Dentergemse Zonnekloppers moesten verplicht deelnemen aan Come Together, een inclusieproject van de KBVB, in samenwerking met Voetbal Vlaanderen. Als ze de maatregelen niet correct volgen, moeten ze alsnog 200 euro boete betalen. In zes andere dossiers werd identiek dezelfde maatregel opgelegd.

Twee spelers van FC Veldegem moesten een opstel maken over de documentaire FC United.

Ook een verplicht bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen of het AfricaMuseum in Tervuren behoort tot het arsenaal aan sancties dat de NKDR kan opleggen. Maar het kan nog creatiever: twee spelers van het eerste elftal van FC Veldegem moesten begin vorig jaar een opstel van minstens drie bladzijden maken over de documentaire FC United. Die reeks op Canvas focuste op discriminatie en het gebrek aan diversiteit in het Belgische voetbal. De spelers kregen die maatregel opgelegd nadat ze een tegenspeler van VK Zerkegem na een betwiste penaltyfase beledigingen als bruine aap naar het hoofd hadden geslingerd. Indien dat opstel niet tijdig binnen was, riskeerden ze alsnog een schorsing van zes maanden. De NKDR heeft overigens de handen vol. Ook dit jaar behandelde de Kamer al twaalf dossiers, waarvan twee uit West-Vlaanderen. Daarbij werd een speler van Jong Anzegem verplicht om een leertraject te volgen bij de Dossinkazerne, nadat hij zich tijdens een wedstrijd tegen KRC Bissegem had laten ontvallen dat het altijd hetzelfde is met die buitenlanders.