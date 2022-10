Tien maanden voorwaardelijke celstraf voor verkeersagressie tegen autistische jongeman

Een 36-jarige Koksijdenaar is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor feiten van verkeersagressie. Na een botsing met een fietser sloeg hij de autistische jongeman een gebroken neus. Het openbaar ministerie had twaalf maanden cel gevorderd.

D.D. verliet op 22 september 2018 de parking van een winkel langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. Een jongeman, die met zijn moeder op het fietspad reed, kon een botsing met de stilstaande BMW niet meer vermijden. De automobilist stapte uit, gaf de jongeman een duw en probeerde hem tegen de grond te werken. Vervolgens leek D. te vertrekken, maar even later viel hij het slachtoffer opnieuw aan. Deze keer gaf hij hem een harde slag in het gezicht. Het slachtoffer was door een gebroken neus tien dagen arbeidsongeschikt.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde nota bene een jongeman met autisme aanviel. “Hij was toen ook nog militair en had sowieso beter moeten weten”, aldus procureur Fauve Nowé. Bovendien was D. niet aan zijn proefstuk toe. In die omstandigheden werd twaalf maanden effectieve celstraf gevorderd.

Volgens de beklaagde ging het niet om een toevallige botsing, maar reed het slachtoffer twee keer doelbewust tegen zijn voertuig. Los daarvan gaf D. wel toe dat hij over de schreef ging. Momenteel volgt hij al voorwaarden na een eerdere veroordeling voor geweldpleging. Zijn advocate Axelle Proot vroeg dan ook met succes om opnieuw een straf met probatie-uitstel uit te spreken.