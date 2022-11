Tien maanden celstraf voor partnergeweld 13 jaar na relatie

Zelfs 13 jaar na het einde van de relatie slaagt een 37-jarige man uit Menen er niet in zijn ex met rust te laten. De rechter in Kortrijk gaf hem daarom een celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro.

Op 13 juni 2022 reageerde Michael D. uitzinnig toen hij zijn ex zag. Zij zat in de auto maar werd bij de haren gegrepen. “Hij probeerde haar op die manier via het raam uit de auto te trekken”, schetste de openbare aanklager. “Op de straat nam hij ze in een judogreep en greep haar bij de keel. En dat terwijl hij al drie keer is veroordeeld voor partnergeweld.”

Drugsprobleem

“We hebben een zoontje samen. Daardoor slaag ik er niet in hem helemaal uit mijn leven te bannen. Ik wil die jongen zijn vader niet ontzeggen”, aldus het slachtoffer. “Maar hij heeft een drugsprobleem. Zelf probeer ik hem zoveel mogelijk te mijden. Ik heb een voortdurende angst om bij hem in de buurt te komen.” D. daagde niet op voor zijn proces voor de rechtbank in Kortrijk. (LSi)