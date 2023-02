Tien maanden cel voor notoire druggebruiker die in Oostkamp bewusteloos op voetpad lag met 44 gram speed op zak

Een 31-jarige Bruggeling heeft tien maanden effectieve celstraf en 8.000 euro geldboete gekregen voor drugsbezit. Kevin D. was allerminst aan zijn proefstuk toe.

Op 19 augustus vorig jaar snelde de politie naar de Boterbloemstraat in Oostkamp. Passanten hadden er een man half bewusteloos op het voetpad zien liggen. De patrouille trof Kevin D. uiteindelijk bewusteloos aan op het voetpad in de nabije Korenstraat. De man bleek zwaar onder invloed van alcohol en had wijd opengesperde pupillen. In zijn zakken stak 44 gram speed waarna de politie hem in de boeien sloeg.

Eerdere vonnissen

Na zijn arrestatie werden de voorwaarden die D. kreeg opgelegd in drie eerdere vonnissen ingetrokken. Op 10 december 2020 kreeg hij 18 maanden voorwaardelijk voor drugsfeiten en wapens.

Een drietal maanden later kreeg hij dezelfde straf, alweer voor drugsfeiten. En op 1 juni 2020 kwamen daar nog eens zes maanden voorwaardelijk bij voor diefstal en drugs. In totaal werden dus 42 maanden celstraf in één klap effectief.

Geen dealer

Voor de speed die hij bij zich had in Oostkamp deed de Brugse strafrechtbank er donderdag nog eens tien maanden celstraf bovenop. De verdediging had aangedrongen op mildheid.

“Door de herroeping van die voorwaardelijke straffen hadden de feiten al zware gevolgen”, pleitte meester Kyana Carpels. “Hij had gewoon een grote hoeveelheid bij zich, omdat de aankoop dan goedkoper is. Dealen deed hij niet.” (AFr)