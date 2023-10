Tien maanden cel voor man die in leegstaande woning in Diksmuide inbrak en cava stal

Een 48-jarige man van Mongolische afkomst, die in Lille woont, heeft tien maanden cel gekregen omdat hij in een leegstaande woning in Diksmuide inbrak. In de woning dronk hij een fles cava leeg en ging ervandoor met acht andere.

Op 21 maart van dit jaar kwam de 48-jarige A.G. met de trein aan in het station van Diksmuide. Volgens de man kwam hij naar de stad om zijn zus te bezoeken, maar begon het op dat moment te stormen en kon hij niet meer verder wandelen.

“In de buurt van het station verbrijzelde hij dan maar een glazen deur van een huis dat leeg stond”, sprak de procureur. “De eigenares van de woning stelde de feiten later vast. Er bleken verschillende flessen cava verdwenen te zijn. Een werd ter plaatse leeggedronken en achtergelaten, naast een grijze tas waarin werkmateriaal en enkele documenten zaten. Dat leidde tot de identificatie van A.G. die op 23 april verhoord werd. Volgens de man was hij op het moment van de feiten dronken en drong hij geen woning binnen maar een openstaand tuinhuis waar hij slechts een fles cava nam.”

A.G. kreeg tien maanden cel en moet de eigenaars van de woning een schadevergoeding van 3.720 euro betalen. (JH)