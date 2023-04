Tien maanden cel en boete voor stelende schoonzussen tijdens shoppinguitje in Roeselare

Twee stelende schoonzussen uit Roeselare zijn door de rechter in Kortrijk elk veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro. Ze konden op winkeldiefstallen in Hema, Zara en H&M betrapt worden. En dat was niet voor het eerst.

Op 14 november 2022 trokken Printesa A. (24) en Alessandra C. er samen op uit om te winkelen in Roeselare. In kledingwinkel Zara gedroegen ze zich verdacht. Ze stapten er met twee grote zakken buiten en lieten die in een andere winkel achter, vooraleer ze een derde winkel binnenstapten. Daar konden ze opgepakt worden.

In de twee achtergelaten zakken bleken tal van gestolen spullen uit Zara, H&M en Hema te zitten. “Babykledij en persoonlijke spulletjes die ze door financiële moeilijkheden moeilijk konden kopen”, aldus hun advocaat. “Hun mannen zijn in België om te werken.” Sinds hun arrestatie staan ze onder elektronisch toezicht. Eind november 2022 liepen ze al eens een veroordeling voor winkeldiefstallen op. (LSi)