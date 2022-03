Tien maanden cel en boete voor onverbeterlijke agressieveling uit Kortrijk na wurggreep

Een 31-jarige man uit Kortrijk die nog maar eens terecht stond voor slagen en verwondingen is dinsdag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. Hij nam een man in een wurghouding op straat in Stasegem (Harelbeke). Volgens het slachtoffer achtervolgde hij hem ook in zijn woning en gaf hij hem verschillende vuistslagen.

Rocky M. was aanwezig in de woning van zijn broer in Stasegem om de verjaardag van zijn neefje te vieren. Plots kreeg hij het aan de stok met een buurman in de straat. “Het slachtoffer ging kijken op straat omdat hij lawaai hoorde”, aldus de openbare aanklager. Hij stampte zijn voordeur in en sloeg hem met zijn vuisten. Daarna sleurde hij hem naar buiten, zei dat hij hem zou vermoorden en hield hem in een wurggreep.”

De advocate van M. had een andere versie klaar. “Het slachtoffer kwam naar hem en vroeg om cocaïne van hem te kopen”, aldus advocate Kelly Decaluwé. “Niettegenstaande hij wist dat hij onder voorwaarden stond. Dat maakte hem kwaad. Hem in een wurggreep nemen was natuurlijk een verkeerde reactie. Van een achtervolging in zijn woning is geen sprake.

Geen onbekende

Rocky M. is geen onbekende voor het gerecht en deed al vaker zijn voornaam alle oneer aan. Hij liep al meer dan 10 veroordelingen op voor slagen en verwondingen. Zo werd hij dit jaar nog veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel voor zware slagen die hij uitdeelde op het Schlagerfestival in Kortrijk en liet hij zich ook al meermaals tot partnergeweld verleiden.

