Tien jaar cel voor Oostendse gangster die liefdesrivaal in Bredene neerknalde met jachtgeweer

Notoir gangster Lucien Annot (46) uit Oostende heeft voor de Brugse strafrechtbank tien jaar effectieve celstraf gekregen voor dubbele poging tot moord. Hij bewerkte zijn ex met een rubberen hamer en schoot haar nieuwe vriend in de schouder met een jachtgeweer. Volgens de verdediging wou Annot zijn slachtoffers niet doden, maar de rechtbank zag dat anders.

Tot de tanden bewapend en met de nodige speed in het lijf klom Lucien Annot in de nacht van 16 op 17 mei vorig jaar over de tuinmuur van zijn ex I.R. in de Prinses Elisabethlaan in Bredene. Hij drong de woning binnen en trof er naast zijn ex ook haar nieuwe vriend D.D. aan in de zetel.

Koevoet en sierzwaard

Hij eiste meteen hun gsm’s en sloeg D.D. bewusteloos met een koevoet. Toen die weer bijkwam haalde Annot een sierzwaard boven en dreigde hiermee zijn hand en geslachtsdelen af te hakken.

I.R. en D.D. gingen in de tegenaanval en bekogelden Annot met alles wat ze konden vastgrijpen. Annot takelde vervolgens zijn ex toe met een rubberen hamer en toen haar vriend door het raam naar buiten vluchtte, schoot hij hem in de schouder met een jachtgeweer. I.R. sprong eveneens door het raam, waarop het koppel hulp vond in de buurt.

De feiten speelden zich af in de Elisabethlaan in Bredene waar het gerechtelijk labo ter plaatse kwam. © gf

Na een klopjacht van vijf dagen kon Annot in Gistel worden opgepakt. “Hij werd gedreven door ziekelijke jaloezie”, stelde procureur Yves Segaert-Vandenbussche. “Hij is een ongeleid projectiel en heeft niets geleerd uit eerdere zware straffen.”

Annot kreeg in 2000 tien jaar cel voor gewapende overvallen met zijn broer en hij bracht al zowat de helft van zijn leven in gevangenschap door. De gewezen militair had een relatie met I.R., maar toen die met haar nieuwe vriend ging samenwonen, sloegen de stoppen door.

De verdediging betwistte tevergeefs dat Annot zijn slachtoffers wou doden. “Anders zou hij toch zeker nog een tweede keer geschoten hebben of het slachtoffer afgemaakt hebben toen die bewusteloos was”, pleitte meester Johan Platteau.

Op fles whisky gemikt

“Met dat ene schot mikte mijn cliënt trouwens op een fles whisky die hij naar zijn hoofd kreeg geslingerd.” Volgens de procureur schoot Annot geen tweede keer omdat het hem niet lukte om het te herladen.

De rechtbank legde Annot tien jaar effectieve celstraf op. Daarna zal de gangster nog vijf jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank, die zijn celstraf zo nodig kan verlengen. De ex van Annot en haar vriend kregen een voorlopige schadevergoeding toegekend van respectievelijk 2.500 euro en 5.000 euro. (AFr)