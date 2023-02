Tien jaar cel voor leider Vietnamese mensensmokkelbende die met koelwagen vanuit Zeebrugge vertrokken was

Het hof van beroep in Gent heeft de leider van een grote Vietnamese mensensmokkelbende veroordeeld tot tien jaar cel. In eerste aanleg kreeg Vo Van Hong nog vijftien jaar. Ook vier taxichauffeurs die de transmigranten vervoerden, werden veroordeeld, maar kregen lagere straffen. Vier andere taxichauffeurs en drie verhuurders van appartementen werden vrijgesproken.

In oktober 2019 werden 39 Vietnamese migranten in het Britse graafschap Essex levenloos aangetroffen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge vertrokken was.