Tieltenaar die politie met pijl en boog beschoot zal terecht staan voor poging tot moord

De 42-jarige Tieltenaar die in oktober vorig jaar de politie onder vuur nam met pijl en boog zal op maandag 18 juli voor de Brugse strafrechter verschijnen. Dat heeft de raadkamer vrijdag beslist. Jürgen V. zal er zich moeten verantwoorden voor poging tot moord en weerspannigheid.

Op 12 oktober vorig jaar liet Jürgen V. aan een maatschappelijk werkster weten dat hij uit het leven ging stappen. De man kampte met een zwaar drankprobleem en had al een tijdje psychische problemen.

De politie snelde naar zijn woning in de Stationsstraat in Tielt maar toen de agenten aanbelden kregen ze geen gehoor. Na twintig minuten raakten ze het pand binnen en toen ze de woonkamer binnen wilden stappen stond Jürgen V. plots voor hun neus. De veertiger richtte een boog op de agenten en vuurde een pijl af.

Nipt deur dicht

De agenten konden de deur nog net dichtgooien waardoor ze ongedeerd bleven. De pijl boorde zich in de houten deur waarna V. nog enkele pijlen in het rond schoot. Hierop kwamen de speciale eenheden ter plaatse. De stationsbuurt werd hermetisch afgesloten en het zou uiteindelijk nog uren duren vooraleer V. zich aan de ordediensten overgaf. Sindsdien zit de man in de cel.

Intussen organiseerde het gerecht een reconstructie en volgens de gerechtspsychiater is V. toerekeningsvatbaar. De man verscheen vrijdag een laatste keer voor de raadkamer, die de zaak doorverwees naar de rechtbank. V. zal er zich op maandag 18 juli moeten verantwoorden voor poging tot moord.

Verzamelaar

Advocate Maya Vanden Bogaerde zal die kwalificatie betwisten. “Mijn cliënt had geen moordplan”, stelt ze. “Dit was hooguit gewapende weerspannigheid. Mijn cliënt is trouwens een verzamelaar van middeleeuws wapentuig. Die boog stond naast zijn schouw. Van enige voorbedachtheid was geen sprake.”

Eerder beweerde V. dat hij een pijl afschoot omdat hij een wapen door de deur zag verschijnen. Maar volgens de politie houdt die bewering geen steek.

(AFr)