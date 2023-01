Tieltenaar die met alarmpistool zwaaide en politie bedreigde met keukenmes krijgt 37 maanden cel

Een 43-jarige man uit Tielt heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen gewapende weerspannigheid, verboden wapendracht en doodsbedreigingen.

Op 28 mei vorig jaar snelde de politie rond 15 uur naar de Kasteelstraat in Tielt. Er was een man gespot die met een geweer stond te zwaaien op een wandelpad. Door eerdere tussenkomsten vermoedde de politie dat het om Oussama B. ging. Het schuifraam van zijn woning stond open en B. kwam meermaals naar buiten. Hij riep daarbij onverstaanbare woorden en bedreigde de agenten met een keukenmes. Uiteindelijk kon B. overmeesterd worden. Hij werd spuwend en stampend overgebracht naar de politiecellen.

Het vuurwapen bleek een alarmpistool. Volgens een getuige had B. dit op een buurtbewoner gericht en een paar keer in de lucht geschoten. Tijdens zijn verhoor betwistte B. de feiten, maar op zijn proces was dat niet langer het geval. De verdediging vroeg een voorwaardelijke straf, maar de rechtbank ging daar niet op in. Op het moment van de feiten stond B. immers al onder voorwaarden na een veroordeling voor inbreuken op de wapenwet. (AFr)