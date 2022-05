Terminaal zieke kankerpatiënt uit De Panne moet zich alweer verantwoorden voor drugverkoop

Een 46-jarige terminale kankerpatiënt uit De Panne moest zich alwéér voor de rechter verantwoorden wegens het dealen van drugs. De rechter wist niet wat er van te denken. “Moet ik nu blij zijn dat u nog leeft en ik u zie of kwaad zijn omdat ik u zie omdat u maar blijft voortdoen?”

De 46-jarige S.N. is al jaren geen onbekende voor het gerecht. De man houdt zich al lange tijd bezig met drugshandel en kreeg daarvoor in 2020 en 2021 samen vier en een halve jaar cel. Tussendoor werd hij ook veroordeeld voor verboden wapenbezit.

De situatie van S.N. is schrijnend: de man heeft terminale kanker en zware hartproblemen, maar toch blijft hij maar drugs dealen én gebruiken. “U gebruikt speed met uw medische problemen? Dat is al benzine op het vuur gieten”, waarschuwde de rechter hem eerder, die nog meegaf ‘dat hij hoopt dat zijn gezondheidsproblemen hem niet inhalen in de gevangenis.’ Daar had de strafuitvoeringsrechtbank wél oren naar, want ondanks de opeengestapelde straf was S.N. weer op vrije voeten. “Om de tijd die me nog rest thuis te kunnen doorbrengen”, sprak S.N.

Wellicht nooit meer uit cel

Ondanks alle kansen werd de man op 8 februari wéér betrapt. “De politie weet hem natuurlijk wonen en houdt dat in de gaten”, sprak de procureur. “Ze zagen daar een auto met Nederlandse nummerplaten staan en betrapten twee mannen die net cocaïne hadden gekocht bij hem.”

De twee Nederlanders van 19 en 23 jaar riskeren twee jaar effectief en 8.000 euro boete, S.N. zelfs 38 maanden en 8.000 euro boete. “Ik ken uw verleden natuurlijk”, zuchtte de rechter. “Wat moet ik nu zijn? Blij dat ik u zie omdat u nog leeft of kwaad omdat ik u zie dat u hier alweer terecht staat?”

Een terechte vraag volgens de advocaat van S.N. “En laat ons eerlijk zijn: hij heeft al zijn kansen echt wel verprutst. Ik wil geen medelijden opwekken, maar de kans is nu echt wel groot dat hij wellicht nooit meer uit de cel zal komen als die straf effectief gegeven wordt.”

Vonnis op 24 mei. (JH)