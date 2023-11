‘Temptation’-Megan (24) riskeert celstraf voor oplichting en sociale fraude in voormalige horecazaak van haar vader in Oostende

OnlyFans-ster Megan Desaever (24) en haar vader moeten zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor sociale fraude en gesjoemel met coronapremies in hun voormalige horecazaak Carlito’s in Oostende. De deelneemster van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ speelde stroman voor haar vader, die na een eerdere veroordeling geen horecazaken meer mocht runnen. De zaak zal pas op 15 maart gepleit worden.

De Oostendse realityster kwam begin dit jaar in opspraak door in een Nederlandse podcast openlijk toe te geven dat ze geen belastingen betaalde op haar OnlyFans-inkomsten. Het gerecht opende prompt een fiscaal onderzoek, maar op dat moment liep al een ander onderzoek naar onregelmatigheden in de voormalige sportsbar Carlito’s van haar vader K. (54) in de Van Iseghemlaan in Oostende.

K. liep in het verleden al herhaaldelijk tegen de lamp voor sociaalrechtelijke inbreuken in zijn vroegere horecazaken in Oostende. In november 2018 kreeg hij naast acht maanden cel ook twee jaar beroepsverbod opgelegd. Toen hij vrijkwam uit de gevangenis legde hij dit beroepsverbod volgens het gerecht gewoon naast zich neer. De man werd immers opnieuw gespot terwijl hij aan de slag was in Carlito’s, dat in februari vorig jaar jaar uiteindelijk failliet werd verklaard.

Stroman voor vader

Hoewel hij de plak zwaaide in de bar bleek niet K. maar zijn dochter Megan op papier de zaakvoerder van Carlito’s. Zo kon hij zijn beroepsverbod op een handige manier omzeilen. Megan werd twee keer verhoor door de politie en gaf toe dat ze in ruil voor een zakcentje als stroman optrad voor haar vader. Maar de schending van het beroepsverbod van K. bleek nog maar het topje van de ijsberg.

Verder onderzoek wees uit dat vader en dochter ook sjoemelden met coronapremies. K. incasseerde 32.291 euro overbruggingskrediet voor zelfstandigen, terwijl hij door zijn beroepsverbod geen zaak mocht runnen. Megan ontving volgens het arbeidsauditoraat hetzelfde bedrag, terwijl ze de zaak in de praktijk niet runde. Megan ontving ook een ten onrechte een coronahinderpremie van 21.863 euro, die ze vervolgens doorsluisde naar de rekening van haar vader.

Failliet verklaard

Zowel Megan als haar vader werden voor de correctionele rechtbank gedaagd wegens sociale fraude en oplichting. K. stuurde vrijdag zijn kat naar het proces, Megan liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Die vroeg meteen een uitstel. “Mijn cliënte zit in het buitenland voor opnames”, stelde hij. “Ik moet het dossier nog met haar bespreken.”

‘Temptation’-Megan werd intussen persoonlijk failliet verklaard. Curator Chris Vandierendonck stelde zich burgerlijke partij in de zaak voor een bedrag van ruim 45.000 euro. De rechter stelde de zaak hierop uit naar 15 maart. Megan en haar vader riskeren maximum vijf jaar cel. Het fiscaal onderzoek naar Megan Desaever is intussen nog lopende. (AFr)