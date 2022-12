Te weinig ambiance in auto na barbezoek in Meulebeke: dertiger uit Kortrijk geeft vriend rammeling langs snelweg

Omdat de vrouw die ze bij hun barbezoek in Meulebeke hadden opgepikt in de auto in slaap viel, kreeg een man langs de snelweg in Kortrijk een pak rammel van zijn 31-jarige vriend. “Hij had voor te weinig ambiance in de auto gezorgd”, zo luidde zijn uitleg. Voor de correctionele rechtbank riskeert hij een celstraf van zes maanden en een boete.

Op 10 september 2022 keerden Nouredine B. (31) uit Kortrijk en zijn vriend na een bezoek aan bar De Chalet in Meulebeke naar huis terug. Op de terugweg namen ze Chocolat, een vrouw die ze in de bar hadden opgescharreld, mee in de auto.

Gevlucht langs snelwegberm

Wellicht verlekkerde B. zich op wat nog zou volgen met Chocolat. Hij zag die plannen echter in duigen vallen toen de vrouw onderweg in slaap viel. Hij verweet zijn vriend voor te weinig ambiance in de auto te hebben gezorgd waardoor ze in slaap kon vallen.

De discussie laaide zo hoog op dat hij langs de snelweg in Kortrijk halt hield en zijn vriend een flink pak rammel verkocht, met slagen en schoppen in zijn gezicht. Het slachtoffer kon uiteindelijk via de snelwegberm wegvluchten.

Niet boos meer

“Het gebeurde onder invloed van alcohol”, excuseerde B. zich voor de rechter. “Het slachtoffer is eigenlijk al zeven jaar een vriend. Hij is niet zo boos meer.” Vandaag verblijft B. in de cel. Vonnis op 11 januari. (LSi)