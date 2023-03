Te snelle werfleider krijgt veeg uit de pan na 91 kilometer per uur in bebouwde kom: “Cowboys moeten uit het verkeer”

Een werfleider kreeg maandag een fikse veeg uit de pan van de politierechter in Veurne. J.S. werd geflitst in Diksmuide, maar liep al verschillende eerdere snelheidsveroordelingen op. “De tijd van cowboys zoals u in het verkeer is gedaan. Die moeten er uit”, sprak de rechter.

Werfleider J.S. werd vorig jaar op 13 september om 10.45 uur geflitst in Diksmuide. “Hij reed 91 kilometer per uur in de bebouwde kom”, sprak de procureur. “Maar hij werd al diverse malen eerder betrapt op overdreven snelheid. Ik som eens op: in 2019 waren er vijf onmiddellijke inningen, in 2022 zes en dit jaar al één. In die tussenperiode niet, maar dat is wellicht enkel te wijten aan corona. Hij moet zijn rijgedrag dringend aanpassen. Ik vraag een streng signaal.”

Rijverbod

De advocaat van J.S. vroeg om mildheid en opperde dat de man omwille van zijn werk in heel België ‘moet vliegen en crossen’ en daardoor meer risico loopt om geflitst te worden. De politierechter was het daar niet mee eens. “Dan moet dat vliegen en crossen maar gedaan zijn, anders zal u de baan niet meer opgaan. Echt, de tijd van cowboys als u op de weg is gedaan, anders zal u uw werk kwijtraken.”

J.S. kreeg 656 euro boete, de helft met uitstel, en zes maanden rijverbod, waarvan vijf met uitstel. Bovendien zal hij eerst moeten slagen in de vier herstelproeven eer hij zijn rijbewijs terugkrijgt. (JH)