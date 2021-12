Taxichauffeurs schreeuwen onschuld uit op proces rond dood 39 Vietnamezen in Zeebrugse koelwagen

Op het proces rond de dood van 39 Vietnamese migranten in een Zeebrugse koelwagen hebben ook tien Brusselse taxichauffeurs hun onschuld uitgeschreeuwd. Volgens het openbaar ministerie werkten ze actief mee aan mensensmokkel door slachtoffers rond te voeren, maar zelf ontkennen ze dat met klem. “Wij werden misbruikt”, snikte vermeend kopstuk Mountassir F., die acht jaar cel riskeert.

De Vietnamezen die verantwoordelijk worden geacht voor de verstikkingsdood van 39 landgenoten schakelden taxichauffeurs in om hun slachtoffers te vervoeren tussen twee safehouses in Anderlecht en de Noord-Franse kust, waar ze in vrachtwagens kropen richting Engeland. Tien Brusselse taxichauffeurs, hoofdzakelijk Marokkanen, worden mee verantwoordelijk geacht voor het drama. Volgens federaal procureur Ann Lukowiak hadden ze moeten weten dat ze hand- en spandiensten verrichtten voor een criminele bende.

Op het proces in de Brugse correctionele rechtbank vroeg Lukowiak woensdag al acht jaar effectieve celstraf en een geldboete van 448.000 euro voor Mountassir F. (29) voor het transport van 56 Vietnamese vluchtelingen. Volgens Lukowiak was hij de spilfiguur onder de taxichauffeurs, maar de verdediging betwistte dat donderdag tijdens de tweede procesdag met klem. “Mijn cliënt voerde enkel de opdrachten uit van zijn baas”, pleitte meester Renaat Landuyt. “Als er te veel klanten waren, schakelde hij collega’s in. Dat is een gangbare praktijk. Het maakt hem geen cruciale figuur in een smokkelnetwerk.”

Zelf ook slachtoffer

F. barstte op het proces in tranen uit. “Wij hadden geen flauw idee dat we ingezet werden door een mensensmokkelbende”, snikte hij. “Wij werden misbruikt en zijn dan ook zelf slachtoffers.” De overige chauffeurs riskeren tot vijf jaar celstraf. Hun advocaten omschreven hen als hardwerkende vaderfiguren en vroegen net als F. volmondig de vrijspraak. Volgens meester Yen Buytaert koos de bende bewust voor taxichauffeurs. “Zij vervoeren in het Brusselse vaak louche figuren en stellen zich minder snel vragen”, pleitte hij. “Ze hadden niet door dat ze werden ingezet als pion.”

Meester Jean Flamme schoot met scherp op het federaal parket. “Als de taxichauffeurs hier vervolgd worden, dan moet dat ook gebeuren met de buschauffeurs, treinconducteurs, vliegtuigpiloten en scheepskapiteins die slachtoffers vervoerden”, fulmineerde hij. “Stellen dat zij het hadden moeten weten, is achteraf natuurlijk gemakkelijk gezegd. Waarom zou hij neen zeggen tegen een mooie rit naar de kust? Hij verdiende overigens nooit meer dan het gebruikelijk tarief.”

Geen verdachte locaties

Dat de chauffeurs vraagtekens hadden moeten plaatsen bij ritten naar “smokkelgevoelige locaties” werd door de verdediging weggewuifd. “Koksijde, Adinkerke of Zedelgem: dat zijn toch geen verdachte plaatsen? Mijn cliënt heeft nooit iemand afgezet in the middle of nowhere. Het was altijd aan een shoppingcenter of bedrijvenpark”, besloot meester Tim De Vogelaere.

In de zaak staan in totaal 23 mensen terecht. De vermeende bendeleider Vo Van Hong (45) riskeert vijftien jaar cel. De overige beklaagden, allen Vietnamezen, riskeren tot tien jaar cel. De rechtbank doet uitspraak op 19 januari. (AFr)

