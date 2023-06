Tafelschuimer die in Brugs restaurant portie mosselen doorspoelde met twaalf Kasteelbiertjes moet drankprobleem aanpakken

Liefst twaalf Kasteelbieren: daarmee spoelde een dakloze Waal zijn mosselen door in een Brugs restaurant. De rekening betaalde hij evenwel niet. Nu kreeg hij zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Op 17 maart vorig jaar werkte David M. uit Seraing een portie mosselen naar binnen in restaurant De Vier Winden op de Brugse Markt. Na de maaltijd maakte hij liefst twaalf Kasteelbieren soldaat. De rekening van 122,80 euro liet hij onbetaald achter. “Ik ben mijn gsm en bankkaarten vergeten”, loog hij.

Op 26 maart 2022 sloeg de 41-jarige tafelschuimer ook nog eens toe in brasserie Monico Meir in Antwerpen. Daar genoot hij van een portie garnaalkroketten, een steak en elf biertjes. Maar opnieuw liet hij de rekening – deze keer 98 euro – onbetaald achter. Aan de politie verklaarde hij achteraf dat hij zijn portefeuille verloren was.

Honderden gelijkaardige feiten

De dakloze Waal is bij de politie gekend voor honderden gelijkaardige feiten in heel het land. De man liep dan ook al meerdere veroordelingen op afzetterij. Voor de feiten in Brugge en Antwerpen kreeg hij in juni vorig jaar zes maanden effectieve celstraf. M. kwam toen niet opdagen voor zijn proces.

De man tekende evenwel verzet aan en kreeg een nieuw proces. Volgens de verdediging werkt M. in de gevangenis met succes aan zijn alcoholverslaving. In die omstandigheden zette de rechtbank woensdag de effectieve celstraf om in een voorwaardelijke. M. moet onder andere de begeleiding voor zijn drankprobleem verderzetten. (AFr)