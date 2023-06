Tabaksdief uit Knokke-Heist die liefst twintig keer toesloeg bij Colruyt riskeert achttien maanden celstraf

Een 44-jarige man uit Knokke-Heist riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor twintig tabaksdiefstallen bij Colruyt. Naar eigen zeggen verkocht M.E. de buit – in totaal zo’n 4.800 euro – om kerstgeschenken te kunnen kopen voor zijn zoontje.

In december 2022 deed Colruyt bij de politie aangifte van een reeks winkeldiefstallen. De dader kon op basis van camerabeelden vrij eenvoudig worden geïdentificeerd. “Hij droeg telkens de fluogele jas van de werkopleiding die hij volgde”, verduidelijkte de procureur. In de loop van december sloeg M.E. liefst twintig keer toe in onder meer Brugge, Oostende, Blankenberge, Knokke-Heist, Izegem, Zedelgem en Zele. De gestolen tabak had een totale waarde van om en bij de 4.800 euro.

Geen geld voor cadeautjes

Het strafregister van M.E. gaat terug tot in 1998. De man liep al meerdere veroordelingen op voor diefstal en kreeg in het verleden al probatievoorwaarden en een werkstraf opgelegd. Tijdens zijn verhoor verklaarde M.E. dat hij de tabak verkocht. “Kerst en nieuwjaar kwamen eraan en hij had geen geld om cadeautjes te kopen voor zijn zoontje”, aldus de procureur.

Volgens de verdediging is het zoontje de drijfveer van M.E. om feiten te plegen. “Hij mag absoluut niets tekort komen”, pleitte meester Silke Brutin. “Hij werd uit zijn woning gezet en geniet een beperkte werkloosheidsuitkering. Na een vorige veroordeling heeft hij zijn voorwaarden steeds goed gevolgd. Hopelijk kan opnieuw een voorwaardelijke straf worden opgelegd.”

De rechtbank doet uitspraak op 29 juni. (AFr)