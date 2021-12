Syriër veroordeeld voor mensensmokkel

Een 27-jarige Syriër, die als vluchteling in Duitsland arriveerde, heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar cel gekregen, waarvan vier effectief, voor mensensmokkel. Hij leverde bootjes waarmee lotgenoten over het Kanaal worden gesmokkeld.

Op 19 mei werd Ahmad S.M. kort voor middernacht staande gehouden bij een politiecontrole aan de afrit van de E40 in Adinkerke. In zijn Ford Transit lagen twee dozen met rubberboten, elf reddingsvesten, twee buitenboordmotoren en bidons met benzine. De Syriër had 300 euro op zak en in de gevangenis werd nog eens 2.000 euro gevonden in zijn onderbroek.

S.M. verklaarde dat hij koerier was en niet wist waarvoor de bootjes gebruikt zouden worden. Onderzoek wees evenwel uit dat de man sinds februari minstens acht keer vanuit zijn woonplaats in het Duitse Ruhrgebied via België naar Noord-Frankrijk was gereden. Op zijn gsm stonden foto‘s van boten en gesprekken over de kostprijs van een overtocht. Per rit naar Noord-Frankrijk verdiende hij 1.000 euro.

Levensgevaarlijke overtocht

“Hij wist maar al te goed dat de bootjes gebruikt werden voor de levensgevaarlijke overtocht van illegalen”, stelde procureur Mike Vanneste, die opmerkte dat de beklaagde zélf als vluchteling naar Europa kwam en in Duitsland een nieuw leven kon opbouwen. “Dat hij zich verrijkte op de rug van lotgenoten is werkelijk degoutant.”

De Syriër ging uiteindelijk tot bekentenissen over. Advocate Nadia Lorenzetti drong aan op een straf met uitstel. “Hij probeerde gewoon een centje bij te verdienen en dacht dat hij zijn lotgenoten hielp door bootjes te brengen”, pleitte ze. “Hij weet totaal niet hoe gevaarlijk de Noordzee is en heeft ook nooit mensen vervoerd.” (AFr)