Syndicus drukt ruim 100.000 euro achterover van immokantoor via fictieve verhuringen

Een 42-jarige vrouw uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor loondiefstal. Als syndicus voor een Blankenbergs immokantoor drukte Natascha D. ruim 100.000 euro achterover van haar werkgever.

Op 8 juni 2018 legde een Blankenbergs immokantoor bij de Brugse onderzoeksrechter klacht neer tegen Natascha D., die er sinds 2014 in dienst was. Als leidinggevende was D. verantwoordelijk voor het rentmeesterschap van alle vakantie-appartementen. Ze onderhield de contacten met de klanten en trad ook op als syndicus. De directie had sinds 2015 evenwel tekorten vastgesteld op de derdenrekeningen en onderzoek had uitgewezen dat D. de computerprogramma’s had gemanipuleerd om fictieve verhuringen op te zetten.

“Op die manier kon ze fictieve betalingen doen aan al even fictieve eigenaars, terwijl het geld in werkelijkheid via de rekeningen van haar kinderen in haar eigen zakken terechtkwam”, aldus de rechter. Vanaf 2014 tot aan haar ontslag in mei 2017 wist ze zo ruim 100.000 euro achterover te drukken. D. beweerde dat de hele constructie was opgezet om de poetsvrouwen in het zwart uit te kunnen betalen. Maar volgens de rechtbank raakt die bewering kant noch wal. De vennootschap achter kantoor stelde zich burgerlijke partij in de zaak, maar omdat die eind 2019 werd ontbonden wees de rechter de schadeclaim af. (AFr)