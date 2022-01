Stuntelige dief dringt ruwbouw binnen maar valt in metersdiepe put

Een 33-jarige dief uit Veurne liet zich afgelopen zomer op bijzondere wijze klissen. De man was binnengedrongen in een appartementsgebouw in aanbouw vlak bij de rechtbank, maar viel er in een diepe put. Hij brak daarbij zijn been en moest bevrijd worden. Toen de politie aanbelde bij zijn partner om het slechte nieuws te melden, werden allerhande gestolen goederen gevonden.

Het was de nacht van 14 op 15 juli. B.S. (33), al eerder veroordeeld voor drugs en diefstal, belde zelf de hulpdiensten. Hij was in een diepe bouwput gevallen op een werf, had zijn been gebroken en kon er niet uit. De man verklaarde aan de politie dat hij moest plassen en een toilet zocht. Daarom was hij binnengedrongen in het pand op de hoek van de Zuidstraat en de Spreeuwenbergstraat. De politie was al argwanend, zeker omdat er buiten op de werf gewoon een werftoilet stond.

“Toen een politieploeg langs ging bij zijn partner om het slechte nieuws te melden, ging als het ware de grot van Ali Baba open. B.S. stal zowat alles wat los stond. De rechercheurs slaagden erin heel wat van de in beslag genomen goederen te koppelen aan aangiftes van diefstal. Het gaat om werkgereedschappen, elektronica, multimedia en fietsen. Hij probeerde de spullen te verkopen via tweedehandssites. De beklaagde wordt vervolgd voor ongeveer 15 feiten. Ik vorder 18 maanden cel”, aldus de procureur op de zitting.

Emotionele waarde

Een van de slachtoffers, Ben Peperstraete uit Veurne, kwam 1.000 euro terugvorderen van de dader. “Hij stal de racefiets die ik heb gekregen van mijn vader, die overleden is. De fiets had een grote emotionele waarde. Hij werd echter volledig gedemonteerd en de meeste stukken heb ik niet teruggekregen. Het zal ongeveer 1.000 euro kosten om alles op punt te zetten”, aldus het slachtoffer. Een ander slachtoffer zag dan weer zijn eigen laser, om afstanden mee te meten, te koop aangeboden staan op het internet.

“Ik zit met een grote schuldenberg en had amper geld om eten te kopen of voor mijn zoontje te zorgen. Ik ben beginnen stelen om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien”, pleitte beklaagde B.S. tijdens het proces. “Die 7 maanden voorhechtenis hebben echt wel mijn ogen open gedaan. Ik vraag een straf met uitstel zodat ik mijn leven opnieuw op het rechte pad kan krijgen”, aldus de dief.

Vonnis op 8 februari.