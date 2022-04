Stukadoor die loods verhuurde aan Albanese cannabiskwekers wil straf met uitstel

Een Blankenbergse stukadoor die zijn loods verhuurde aan een bende Albanese cannabiskwekers, vraagt in beroep een straf met uitstel.

Het gerecht kwam de bende op 16 april 2020 toevallig op het spoor bij een coronacontrole. In de laadruimte van een Citroën Berlingo trof de politie toen 420 cannabisplantjes aan en nog eens 19 gram cannabis. Via de GPS en foto’s in de Iphone bleek alles bestemd te zijn voor een loods in de Hanzestraat in Blankenberge.

Daar nam de politie naast 46 cannabisplanten ook een tachtigtal kg cannabis in beslag. De eigenaar van de Blankenbergse loods, een 42-jarige stukadoor, bekende dat hij maandelijks 4.000 euro ontving van de bende. Hij wist dat er cannabis werd gekweekt, maar had uiteindelijk niets te maken met de handel en de kweek. Hij stond buiten de organisatie”, pleitte zijn advocaat voor het hof van beroep omdat hij de straf van drie jaar cel waarvan twee jaar effectief overdreven vindt.

Huurgelden

“Mijn cliënt heeft zich jarenlang kapot gewerkt in zijn bedrijf. Door een burn-out moest hij zijn activiteiten stopzetten. In de zomer van 2019 werd hij door een Albanees gevraagd om zijn loods te verhuren.” Maar de procureur-generaal vindt dat de man het achterste van zijn tong niet laat zien.

“Albanezen die rondrijden en aan elke mogelijke loods aanbellen om te vragen om ze daar cannabis mogen telen, dat geloof ik niet!” Toch is hij – gezien het blanco strafblad – akkoord met een straf van twee jaar cel volledig met uitstel. Wel vraagt hij dat de ontvangen huurgelden van 12.000 euro voor de loods, worden verbeurd verklaard. Uitspraak op 11 mei. (OSM)