Studente brengt verjaardag in cel door nadat ze samen met vriend wagen met verkeersbord molesteerde in Tielt

Een jonge vrouw uit Harelbeke en een Afghaanse twintiger uit Pittem staan in de Brugse rechtbank terecht voor een poging tot diefstal van een geparkeerde wagen.

Op 30 november vorig jaar gingen E.H. (24) en R.R. (22) in Tielt een geparkeerde Opel te lijf met verkeersborden. Ze sloegen een ruit in en gingen in het voertuig zitten.

Pillen en alcohol

Een buurtbewoner alarmeerde de politie en die kon de dronken jongeren ter plaatse arresteren. E.H. verklaarde dat ze die avond haar verjaardag vierde. Ze had Xanax gecombineerd met alcohol en wou met de wagen rondrijden. Haar Afghaanse kompaan had naar eigen zeggen twee flessen whisky soldaat gemaakt.

De vrouw betaalde de schade intussen terug. De procureur vroeg voor haar de gunst van de opschorting, gekoppeld aan probatievoorwaarden. Volgens haar advocaat had ze R.R. leren kennen op café in Gent en waren ze op het appartement van zijn maat in Tielt beland.

Poging tot verkrachting

Die laatste zou haar proberen te verkrachten hebben. “Haar 24ste verjaardag was niet haar mooiste”, pleitte haar advocaat. “Ze wou die wagen niet stelen. Ze dacht dat die van haar kompaan was.” R.R., die niet kwam opdagen voor zijn proces, riskeert tien maanden cel. Uitspraak op 10 maart. (AFr)