Student zet bloemetjes buiten na laatste examen, maar valt op weg naar huis achter stuur in diepe slaap: rijverbod en boete

Het einde van de examens van vorig schooljaar zal de 20-jarige L.D. niet snel vergeten. Nadat de twintiger met medestudenten de bloemetjes had buitengezet, viel de jongeman onderweg naar huis in slaap achter zijn stuur, terwijl hij even moest wachten voor een openstaande brug. Enkele agenten probeerden de jongen wakker te krijgen, al bleek dat geen evidente klus.

Vreugde alom op 22 april 2024 voor student L.D. De 20-jarige jongeman had er die dag zijn laatste examen opzitten en ging dat vieren met enkele medestudenten. Tijdens de autorit naar huis moest hij even stilstaan voor een openstaande brug.

Net op dat moment viel de jongeman in een hele diepe slaap. “Hij was in zijn wagen aan het wachten tot de brug naar beneden ging, maar hij stond daar een hele tijd te wachten en viel in slaap”, zegt zijn advocaat. “Hij was uitgegaan en had tijdens de examens ook wat medicatie genomen. Wellicht zal dat invloed gehad hebben op zijn geestelijke situatie.”

“Het was niet de bedoeling om nog naar huis te rijden”, zei zijn advocaat nog. Enkele passanten verwittigden de politie, die meteen ter plaatse kwam. “De agenten hebben meermaals hard op de ruit moeten kloppen om hem wakker te krijgen” stelde de procureur. “Eenmaal wakker was hij ook héél verward.”

De agenten stelden ter plaatse vast dat de jongen onder invloed van alcohol reed. De ouders van L.D. werden verwittigd en kwamen de jongeman ophalen.

Uitspraak

De Brugse politierechter besloot de twintiger een geldboete op te leggen van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Daarnaast mag de jongeman een maand lang niet met de wagen rijden.

(CCA)